تجنباً لأي انسداد سياسي.. المنفي: سأدعو الأطراف المعنية لعدم الترشح في الانتخابات والتنازل من أجل الوطن

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أنه سيقوم بدعوة بعض الأطراف المعنية، للتنازل من أجل الوطن، وعدم التقدم للترشح في الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال «المنفي»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “ضماناً للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج، أعلنت خلال كلمتي في الجمعية العامة على إطلاق مبادرة ترتكز على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة، لتيسير الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية بين جميع الأطراف وقبول نتائج الانتخابات”.

وأضاف، أنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق سأدعو الأطراف المعنية إلى التنازل من أجل الوطن، وعدم الترشح للانتخابات القادمة وفتح المجال لمرشحين آخرين ضمانا للوصول إلى توافق وتجنباً لأي انسداد سياسي قد يطرأ”.

خاتمًا أن ذلك بهدف الوصول “بالبلاد إلى بر الأمان وحالة من الاستقرار تتيح المجال لتوافق على دستور دائم للبلاد”