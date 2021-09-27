السودان يعلن تصديه للقوات الإثيوبية عند منطقة حدودية

أكد الجيش السوداني أنه صدّ توغلاً للقوات الإثيوبية” في منطقة الفاشقة الحدودية المتنازع عليها، بالقرب من منطقة تيغري التي يعصف بها الصراع.

وقال العميد الطاهر أبو حجة ، المستشار الإعلامي للجيش ، في بيانٍ: “القوات العسكرية صدت توغل القوات الإثيوبية في منطقة أم بركة وأجبرتها على التراجع”.

وتقع أم بركة في منطقة الفاشقة المتنازع عليها ، حيث يزرع المزارعون الإثيوبيون الأراضي الخصبة التي يطالب بها السودان ، بجوار منطقة تيغراي في إثيوبيا.

تمركزت الخرطوم قوات في الفشقة في نوفمبر ، في الوقت الذي أرسل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، قوات إلى تيغراي للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع الدموي قتل آلاف الأشخاص ودفع أكثر من 400 ألف إلى المجاعة، كما فر عشرات الآلاف من تيغراي إلى السودان.

ويؤدي النزاع الحدودي إلى توترات أوسع في المنطقة ، بما في ذلك حول سد النيل الأزرق المثير للجدل في إثيوبيا.

من جهة أخرى ، تعهد اللواء عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الذي يترأس السلطة الانتقالية في السودان ، بإصلاح الجيش ، بعد أيام من محاولة انقلاب فاشلة.

وقال خلال افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم: “سنعيد تنظيم القوات المسلحة .. الأنشطة الحزبية محظورة في الجيش.”

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