“دي مايو” يدعو لتقديم مساعدات إلى أفغانستان مع ضمان عدم وصولها لطالبان

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على عدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، لكنه أشار إلى ضرورة العمل للحيلولة دون حدوث انهيار مالي، من شأنه أن يؤدي إلى تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة.

“دي مايو”، الذي ترأس اجتماعًا لوزراء خارجية مجموعة العشرين؛ نوّه باستحالة الاعتراف بحكومة تضم 17 إرهابيًا بين وزرائها، وتستمر في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات، غير أنه لفت إلى أن عجز حكومة طالبان عن دفع الرواتب بعد فترة من الوقت سيؤدي إلى انهيار داخلي في البلاد.

وأشار، في هذا الصدد، إلى ضرورة ضمان تقديم دعم مالي دون وصوله لطالبان.

ومن المرتقب أن تستضيف إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية السنوية لمجموعة العشرين، قمةً خاصةً بشأن أفغانستان.

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