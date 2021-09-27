ليبيا نيوز

“دي مايو” يدعو لتقديم مساعدات إلى أفغانستان مع ضمان عدم وصولها لطالبان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على عدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، لكنه أشار إلى ضرورة العمل للحيلولة دون حدوث انهيار مالي، من شأنه أن يؤدي إلى تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة.

“دي مايو”، الذي ترأس اجتماعًا لوزراء خارجية مجموعة العشرين؛ نوّه باستحالة الاعتراف بحكومة تضم 17 إرهابيًا بين وزرائها، وتستمر في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات، غير أنه لفت إلى أن عجز حكومة طالبان عن دفع الرواتب بعد فترة من الوقت سيؤدي إلى انهيار داخلي في البلاد.

وأشار، في هذا الصدد، إلى ضرورة ضمان تقديم دعم مالي دون وصوله لطالبان.

ومن المرتقب أن تستضيف إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية السنوية لمجموعة العشرين، قمةً خاصةً بشأن أفغانستان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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