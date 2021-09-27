كتلة ميركل تتجه إلى أسوأ نتيجة منذ الحرب العالمية.. وتأمل في القيادة

وعد أرمين لاشيت، مرشح كتلة الاتحاد المنتهية ولايتها بخروج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من السلطة، بأن حزبه سيفعل “كل ما في وسعه” لتشكيل حكومة جديدة ، على الرغم من مواجهة ما يُتوقع أن يكون أسوأ نتيجة لها في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

دخل الاشتراكيون الديمقراطيون من يسار الوسط في ألمانيا في سباق قريب الأحد مع كتلة الاتحاد في الانتخابات العامة في البلاد، وفقًا لاستطلاعات الرأي، وبدا أن كلاهما يحظى بتأييد الناخبين بنسبة 25٪.

قال لاشيت: “لا يمكننا أن نكتفي بالنتيجة التي تنبأت بها استطلاعات الرأي، النتيجة تضع ألمانيا والاتحاد وجميع الأحزاب الديمقراطية أمام تحديات كبيرة”.

وأضاف: ألمانيا سيكون لها على الأرجح أول حكومة وطنية تتكون من ثلاثة أحزاب، وسنفعل كل ما في وسعنا لتشكيل حكومة بقيادة الاتحاد ، لأن ألمانيا بحاجة الآن إلى تحالف للمستقبل يعمل على تحديث بلدنا”.

وكان لاشيت محاطاً بكبار مسؤولي حزبه، بمن فيهم “ميركل”، أثناء حديثه في مقر الحزب في برلين.

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