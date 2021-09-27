المالية: الزيادة الخاصة بالمعلمين لن تضاف في شهر سبتمبر

أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة، أن “الزيادة الخاصة بالمعلمين، لم تضاف هذا الشهر، لأن مرتبات شهر سبتمبر يبدأ العمل بها بشكل مبكر وتسير وفق إجراءات روتينية، وأن الإعلان عنها من قبل الحكومة جاء في وقت متأخر من الشهر وهي مسألة وقت فقط، وليس من المعقول تعطيل كل المرتبات في الدولة”.

وقال «بسيسة» في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، إن “الزيادة ستكون خلال الأشهر القادمة والعمل سيكون مشترك بين وزارة التربية والتعليم في استيفاء الإجراءات أولاً ومن ثم تحال الإجراءات الروتينية إلى وزارة المالية وتنتهي عند المركزي”.

وأضاف أنه “تم إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة”.

وتابع أن؛ “وزارة المالية أضافت صرف مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج ومنحة الرسوم الدراسية للطلبة وأبنائهم حتى نهاية العام الحالي”.

وأردف أنه “تم إضافة صرف مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى نهاية شهر يونيو، ومخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى نهاية شهر أغسطس الماضي”.

تجدر الإشارة إلى أن “منصة حكومتنا، التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت عن إصدار قرار بتخصيص مبلغ مليارين و250 ألف دينار ليبي، لتضمين زيادة مرتبات المعلمين.

وقالت المنصة إنه “بعد قرار اعتماد الزيادة المخصصة للعاملين، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي قدره مليارين ومائتين وخمسين مليون دينار ليبي لصالح وزارة التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين بالقطاع بداية من مرتبات شهر سبتمبر الجاري”.

وكان الدبيبة قد اعتمد قبل أيام القرارات الصادرة عن مجلس النواب التي تطالب الحكومة بزيادة رواتب المعلمين.