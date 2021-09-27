السودان.. خسائر الإغلاق النفطي تبلغ 100 ألف برميل يومياً

بلغت خسائر إغلاق خط أنبوب نفط بميناء البشائر في السودان 100 ألف برميل يومياً من إنتاج نفط الدولة؛ بسبب إغلاق محتجي الشرق الموانئ الرئيسة في البلاد.

وأكد مدير شركة خطوط نقل خام النفط التابعة، محمد عبد الرحيم، في تصريحاتٍ صحفيةٍ أن خسارة الشركة المالية تُقدّر بنحو مليون دولار في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل النفط الخام، بجانب ربح سنوي يبلغ 300 مليون دولار في العام، وذلك على خلفية وقف محتجين ميناء بورتسودان وخَطّيْ تصدير واستيراد النفط في البلاد.

وأرسلت الحكومة وفدًا رفيعًا، للتفاوض مع محتجين في شرق البلاد، وسعيًا لكبح حجم الخسائر، والسيطرة على غضب المحتجين.

وفي 17 سبتمبر الجاري، نُظّمت احتجاجاتٌ في الميناء، ضد اتفاق سلام وقعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر 2020 مع عددٍ من الحركات والقبائل المسلحة في عهد الرئيس السابق عمر البشير؛ احتجاجاً على التهميش الاقتصادي والسياسي.

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