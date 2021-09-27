روسيا تُسجل 22 ألفا و236 إصابة جديدة بفيروس كورونا و779 وفاة

كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 22 ألفا و236 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و443 ألفا و149 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1957 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (وهو ما يمثل 8.8 بالمئة من أعداد المصابين الجدد).

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 779 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 61 حالة في موسكو و55 حالة في سانت بطرسبورج، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 204 آلاف و679 وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3387 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1527 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية موسكو 1330 حالة إصابة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد أن 13 ألفا و513 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و618 ألفا و117 شخصا.