طوكيو تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالعاصمة إلى 374 ألفا و683 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحصيلة الجديدة تقل عن تلك المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي بـ148 حالة، مضيفة أن الحصيلة اليومية تنخفض لأقل من 200 حالة لأول مرة منذ 6 شهور.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالعاصمة منذ بداية الجائحة إلى 2883 حالة.

يشار إلى أن العاصمة اليابانية عانت خلال الفترة الأخيرة من زيادة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بالتزامن مع استضافتها لألعاب أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2020 وظهور وتفشي متحور “دلتا”.