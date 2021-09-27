“الاجتماعي الديمقراطي” يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية

حقق الحزب الاجتماعي الديمقراطي تقدماً طفيفاً على منافسيه، بتقدمه على الحزب المسيحي الديمقراطي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بعد حصوله على 25.7% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الألمانية، مقابل 24.1% لتحالف الحزبين المذكورين.

وفي بقية النتائج، حلّ حزب الخضر ثالثاً بـ 14.8% من الأصوات، والحزب الديمقراطي الحُر رابعاً بـ11.5%، يليه الحزب الألماني البديل بـ 10.3%، وحلّ حزب اليسار أخيراً بـ4.9%، وتوزعت باقي الأصوات بنسبة 8.7% على أحزاب أخرى.

ويفرض التشتت الواضح في الأصوات تشكيل تحالف من 3 أحزاب على الأقل؛ من أجل تحقيق النصاب اللازم لتشكيل الحكومة، ويُتوقع أن تستغرق عملية المفاوضات بين الأحزاب وتشكيل التحالفات أسابيع قبل الاتفاق على تشكيل تحالف حكومي يقود إلى حكومة متوافق عليها.

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