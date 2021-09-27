نساء أيسلندا يفشلن في اقتناص غالبية مقاعد البرلمان

أيسلندا

كادت آيسلندا أن تُصبح أمس أوّل دولة أوروبّية تفوز فيها النساء بغالبيّة مقاعد البرلمان، لكنّ إعادة فرز الأصوات أظهرت تراجع حصّة النساء إلى نسبة تُعادل 47.6%.

تبيّن بعد فرز الأصوات أنّ النساء سيشغلن 30 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، وذلك خلافاً للتوقّعات السابقة التي أظهرت أنّهنّ سيشغلن 33 مقعدًا.

وجرى الاقتراع السبت في هذه الدولة البالغ عدد سكّانها 370 ألف نسمة.

وتُظهر بيانات البنك الدولي أنّ أيّ دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزيّة من البرلمانيّات، وكانت السويد تحتلّ المركز الأوّل حتّى الآن بتسجيلها نسبة 47% من البرلمانيّات.