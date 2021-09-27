اقتحام السفارة الأفغانية في بروكسل لمدة ساعتين

بروكسل 27 سبتمبر 2021 (وال) -ذكرت صحيفة ( LeSoir )البلجيكية، إن أربعة أفغان ثلاثة رجال وامرأة، احتلوا مبنى السفارة الأفغانية في بروكسل اليوم ولمدة ساعتين،وذكر هؤلاء، أن هدف الفعالية مناشدة السلطات البلجيكية عدم الاعتراف بحكومة طالبان.

ونشر المشاركون في الحدث رسالة بالفيديو على تويتر، أوضحوا فيها أن العملية كانت سلمية، وتهدف إلى “لفت الانتباه إلى أهمية عدم الاعتراف بنظام طالبان كممثل شرعي للشعب الأفغاني”.

وقال المحتجون: “نحن لن نعترف بالحكومة الانتقالية لطالبان،حتى تظهر حكومة شرعية في أفغانستان”.

واقتحم الأفغان الأربعة حرم السفارة في الساعة 04:30 صباحا (03:30 بتوقيت غرينتش)، (05:30 بتوقيت غرينتش) قامت الشرطة بإخراجهم من هناك.(وال بروكسل) س خ.

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