الدبيبة والحداد يبحثان جهود توحيد الجيش مع وفدعسكري بريطاني

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة رفقة رئيس الأركان العامة المعين من قبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، محمد الحداد وعدد من المستشارين اليوم الاثنين مع وفدًا من وزارة الدفاع البريطانية ترأسه مستشار وزارة الدفاع لشمال افريقيا والشرق الأوسط جن مارتن سميتون ، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

وتناول اللقاء العديد من القضايا الهامة والتي من بينها المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية ، وجهود الحكومة في توحيد الجيش، كما تناول اللقاء دعم جهود لجنة 5+5 ، وملف المرتزقه والمقاتلين الأجانب حيث أشار الطرفين الي لقاءً نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.