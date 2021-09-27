سفارة فلسطين ترحب بدعوة حزب العمال البريطاني لفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني 

وصوت أعضاء حزب العمال في المؤتمر السنوي العام المنعقد في مدينة برايتون، بأغلبية واضحة مع قرار يدين “النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم الاحتلال الصهيوني العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، والحرب على غزة”، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم العدو الصهيوني.

وأشاروا إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020، وصف فيه نشاط الاحتلال الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري “الأبرتهايد” التي يرتكبها لعدو في الأراضي المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم لـ”الالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد”.

ووصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، قرار حزب العمال بنقطة تحول في تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في الانتخابات المقبلة.

وقال إن القرار يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف الاحتلا الصهيوني “نظاما استعماريا وفصلا عنصريا، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال”.(وال لندن) س خ.

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