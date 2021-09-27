واشنطن: بايدن يريد منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية في أمريكا اللاتينية

مسارات مبادرة الحزام والطريق الصينية

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس جو بايدن تريد منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأن مسؤولا كبيرا من البيت الأبيض سيعقد لقاءات في أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل بحثًا عن مشاريع محتملة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن داليب سينج نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي سيزور كولومبيا والإكوادور وبنما لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال والنشطاء المدنيين بشأن احتياجات البنية التحتية.

وقال المسؤولون إن البيت الأبيض يريد الانخراط في مشاريع ذات معايير بيئية وعمالية أعلى من تلك التي تمولها الصين، وبشفافية كاملة فيما يتعلق بالشروط المالية.

ويرى مساعدو بايدن أن مبادرة الحزام والطريق تحولت مما كان يُنظر إليه في السابق على أنه سلسلة من مشاريع البنية التحتية غير المتصلة، إلى حجر زاوية في استراتيجية السياسة الخارجية لبكين.

وأضافوا أن البرنامج ضمِن للصين المواد الخام وخطوط التجارة فضلا عن النفوذ الجيوسياسي.