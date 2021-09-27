سنغافورة تسجل 1647 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

كورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الاثنين، تسجيل 1647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 89 ألفًا و539 إصابة.

وقالت الوزارة – في بيان نقلته شبكة تشانيل نيوز آشيا السنغافورية- إن هذا يعد اليوم السابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الحصيلة اليومية للإصابات الألف حالة، مضيفة أنه من بين الإصابات الجديدة، هناك 1642 حالة إصابة محلية، و5 حالات وافدة من الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 80 وفاة.