الاتحاد الإفريقي: توزيع 4.4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا على الدول الأعضاء

كورونا في إفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي تقديم 4.4 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، تم توزيعها على 26 دولة عضو عبر الصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات.

وأكد مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض، الدكتور جون نكينجاسونج، في بيان اليوم الاثنين، ترقبه لتلقي المزيد من اللقاحات في خطوة لتلقيح 60 في المائة من السكان.

ورحب نكينجاسونج بما أعلنته الهند بشأن تصدير والتبرع باللقاحات ما يدعم جهود القارة الإفريقية في معركة مواجهة جائحة “كورونا”.

كما أشاد بالدول الأوروبية التي تبرعت مؤخراً باللقاحات، حيث تبرعت النرويج بنحو 400 ألف لقاح من أسترازينيكا لأوغندا، و124 ألف لقاح لزامبيا، كما تبرعت ألمانيا بأكثر من ثمانية ملايين جرعة لقاح استرزينكا.