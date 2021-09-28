أماكن الحياة الليلية في مايوركا الإسبانية تستعد لفتح أبوابها اعتبارًا من أكتوبر

الحياة الليلية في مايوركا الإسبانية

تستعد الملاهي الليلية وغيرها من أماكن الحياة الليلية في جزيرة مايوركا الإسبانية لإعادة فتح أبوابها، وذلك بعد إغلاق لمدة عام ونصف من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كورونا.

وقال ياجو نيجورويلا، وزير السياحة في الحكومة الإقليمية لجزر البليار الإسبانية، إنه يمكن للأشخاص زيارة أماكن الحياة الليلية في جزيرة مايوركا اعتبارا من 8 أكتوبر المقبل ، وذلك في ظل انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس. ​​​​​​​وأضاف نيجورويلا أن الحياة في جزر البليار تعود إلى طبيعتها.

ومع ذلك، أوضح وزير السياحة بأنه يجب على قاصدي قاعات الرقص داخل الملاهي الليلية ارتداء الكمامات، في حين سيطلب من الرواد الذين يشربون الخمر ولا يرقصون البقاء في أماكن جلوسهم.

وأشار نيجوريلا إلى أن الملاهي الليلية ستغلق أبوابها في تمام الساعة 5 صباحا.

ونوه نيجوريلا إلى أن الحكومة بحاجة إلى الحصول على موافقة القضاء على خطط إعادة فتح أماكن الحياة الليلية.

وعلى الرغم من إغلاق النوادي الليلية، فإنه تم السماح للحانات والخمارات بخدمة الزبائن طوال فترة انتشار الوباء، مع الإبقاء على بعض القيود.

ويتعين على الأشخاص القاصدين لأماكن الحياة الليلية في الجزيرة إظهار جواز سفر صحي يثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس، أوعدم إصابتهم به.

ومن المحتمل أن تكون أماكن الحياة الليلية في الجزيرة قادرة على استقبال نحو 75 في المئة فقط من قدرتها الاستيعابية المعتادة.