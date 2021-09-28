بايدن يتلقى جرعة معززة ضد فيروس كورونا ويصفها بالآمنة والفعالة''

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى لقاح كورونا

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعة مُعزّزة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، واصفًا إياها بـ”الآمنة والفعالة”.

وأخذ بايدن الجرعة أمام الكاميرا في البيت الأبيض في محاولة لتعزيز الثقة وتشجيع الآخرين على السير على خطاه، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وقال بايدن: “أعلم أن الأمر لا يبدو كذلك، لكني تجاوزت الـ 65 من العمر؛ ولهذا السبب أحصل على جرعة معززة اليوم”.

وحث رئيس الولايات المتحدة، جموع الشعب الأمريكي على تلقي اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″.