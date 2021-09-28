إصابة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بفيروس كورونا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس “كورونا”.

وكتب نيد برايس – على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – : “بعد ظهور الأعراض لأول مرة هذا الصباح، ثبتت إصابتي بفيروس (كوفيد-19) بعد ذلك بوقت قصير، وسأخضع للعزل لمدة 10 أيام قادمة”.

وأضاف برايس : “أشعر بالتعب لكنني ممتن للحماية من الأعراض الشديدة التي توفرها اللقاحات الآمنة والفعالة”.

ويعد برايس، أول مسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يكشف علنًا إصابته بالفيروس.