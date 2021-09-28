بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهب على خلفية أزمة سائقي الشاحنات

وضعت بريطانيا الجيش على أهبة الاستعداد لتوصيل الوقود اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بعد أن أدى النقص الحاد في سائقي الشاحنات إلى حالة من الذعر تركت مضخات الوقود جافة، وأثارت مخاوف من ترك المستشفيات دون أطباء وممرضات.

قال مراسلون من “رويترز” إن طوابير السائقين عادت من محطات البنزين التي كانت لا تزال تعمل في المدن الكبرى، على الرغم من إغلاق عشرات المنافذ الأمامية مع لافتات تشير إلى نفاد البنزين والديزل.

أدى النقص في سائقي الشاحنات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تفاقم بسبب التوقف المنهك لاختبار رخصة قيادة الشاحنات خلال عمليات الإغلاق المترتبة على الجائحة، إلى حالة الفوضى في سلاسل التوريد البريطانية، مما زاد من شبح النقص وارتفاع الأسعار في الفترة التي سبقت عيد الميلاد.

وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج، إن عددًا محدودًا من سائقي الناقلات العسكرية وضعوا في حالة استعداد لنشرهم لتوصيل الوقود إذا لزم الأمر.

وأضاف في بيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين: “بينما يتوقّع أن يعود الطلب إلى مستوياته الطبيعية في مجال صناعة الوقود في الأيام المقبلة؛ فمن الصواب أن نتخذ هذه الخطوة الاحترازية المعقولة”.

وأردف: “إذا لزم الأمر؛ فإن نشر الأفراد العسكريين سيزود سلسلة التوريد بقدرة إضافية كإجراء مؤقت للمساعدة في تخفيف الضغوط التي تسببها الزيادات في الطلب المحلي على الوقود.

وقد اندلعت المعارك في بعض محطات البنزين حيث يتزاحم السائقون على الوقود.

اجتاحت حالة من الفوضى خامس أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة، حيث أدى نقص سائقي الشاحنات إلى إجهاد سلاسل التوريد، وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا إلى إفلاس شركات الطاقة.

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