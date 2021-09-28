الهند تعرب عن التزامها بالعمل من أجل إخلاء العالم من الأسلحة النووية

وزير الخارجية الهندي هارش شرينجلا

أعرب وزير الخارجية الهندي هارش شرينجلا، عن التزام بلاده بالعمل من أجل تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية وإزالة الأسلحة النووية بالكامل من العالم.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها وزير الخارجية الهندي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة موضوع حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال الوزير الهندي ” إننا نعتقد أنه يمكن تحقيق هذا الهدف خطوة خطوة ، وذلك في إطار التزام عالمي وإطار عمل متعدد الأطراف متفق عليه عالميا بدون تمييز”.

وأضاف قائلا ” إن الهند تلتزم بوقف تطوعي من جانب واحد لتجارب التفجير النووي، وإن ثمة حاجة لأن يولي المجتمع الدولي اهتماما بمواجهة الانتشار غير المشروع لشبكات الأسلحة النووية ونظم تسليمها ومكوناتها والتكنولوجيات المتعلقة بها”.

وذكر الوزير الهندي أن بلاده ستواصل العمل في إطار مؤتمر نزع السلاح ولجنة الأمم المتحدة لنزع الأسلحة واللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم عملية نزع السلاح النووي.

وأشار وزير الخارجية الهندي إلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل نحو تحقيق التطلع الجماعي لأن يكون العالم خاليا من الأسلحة النووية.