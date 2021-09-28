تونس تسجل هزةً أرضيةً بقوة 4.2 درجة بولاية قفصة

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، الاثنين، عن هزةٍ أرضيةٍ بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، كانت قد سجلتها محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد التونسي، ليلة البارحة عند الساعة 10:53 دقيقة.

وحدّد المعهد في بيان رسمي؛ مركز الهزة في شمال شرق معتمدية المتلوي بولاية قفصة، بحسب التحاليل الأولية، دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

وتعدّ الهزة الأرضية، ظاهرةً طبيعيةً، وهي عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح تحدث في وقت لا يتعدى ثوانٍ معدودة، وتنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية.

يُشار إلى أن معظم الدراسات الزلزالية في المنطقة العربية؛ أظهرت احتمالات إصابة المنطقة بهزاتٍ أرضيةٍ مستقبلاً، ومن المتوقّع ألا تزيد شدتها عن 6.5 درجةً على مقياس ريختر.

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