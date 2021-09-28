كوريا الشمالية تختبر صاروخًا.. وتتهم واشنطن بـ “ازدواجية المعايير”

أكد جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الثلاثاء ، فيما دعت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى إلغاء “المعايير المزدوجة” بشأن برامج الأسلحة لاستئناف المحادثات.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إن الصاروخ أطلق من مقاطعة جاغانغ الشمالية بوسط البلاد في حوالي الساعة 6:40 صباحا.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه يبدو أنه صاروخ باليستي ، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وسلّط الاختبار الأخير الضوء على التطوير المطرد لأنظمة الأسلحة في كوريا الشمالية، مما زاد من مخاطر المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى تفكيك ترساناتها النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وجاء الإطلاق قبل أن يحث سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ، وقال إنه لا يمكن لأحد أن ينكر حق بلاده في الدفاع عن النفس واختبار الأسلحة.

وأمر رئيس كوريا الجنوبية “مون جاي إن”، مساعديه؛ بإجراء تحليل مفصل لتحركات كوريا الشمالية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بو سونغ تشان، في إفادة صحفية: “نأسف لأن الصاروخ أطلق في وقت كان فيه من المهم للغاية استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية”.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي إن الإطلاق سلط الضوء على “التأثير المزعزع للاستقرار” لبرامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية ، بينما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا التجربة.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ قال مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، إن بلاده متمسكة بحقها في الدفاع عن النفس، وإنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياستها العدائية و “المعايير المزدوجة”؛ فإنها سترد بإيجابية على العروض للمحادثات.

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