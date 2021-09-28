فرنسا توقّع اتفاقية دفاع مشترك مع اليونان‎

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان أجرت محادثاتٍ مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي.

وبعد توقيع اتفاق بقيمة 2.5 مليار يورو مع فرنسا، لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز dassault؛ قال “ميتسوتاكيس” إن اليونان ستشتري ست طائرات أخرى من طراز Rafale من باريس.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيانٍ مشتركٍ، مع “ميتسوتاكيس” اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراكة دفاعية مع اليونان، تزوّد فرنسا، اليونان بموجبها، بسربٍ من طائرات رافال، وثلاث فرقاطات.

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