إيران ترفض طلب واشنطن السماح للمفتشين بدخول موقع نووي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران رفضت، اليوم الثلاثاء، دعوةً أمريكيةً لمنح مفتشي الأمم المتحدة حق الوصول إلى موقع نووي، قائلةً إن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي على المنشأة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله خلال زيارة لموسكو:”الدول التي لم تدين الأعمال الإرهابية ضد الموقع النووي الإيراني؛ ليست مؤهلة للتعليق على عمليات التفتيش هناك”.

واعتبرت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، أن على إيران التوقف عن منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى ورشة تصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، كما تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه “انتقاماً دبلوماسياً” في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وتعرضت ورشة تصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي للتخريب في يونيو حيث تم تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

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