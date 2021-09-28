السعودية تعتزم استضافة أول مؤتمر لمناقشة مستقبل صناعة النشر العربي

الرياض 28 سبتمبر 2021 (وال) _ أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية عزمها استضافة المؤتمر العربي الدولي للناشرين يومي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل؛ لبحث إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربيًا، حيث سيضم لقاءات عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وبمشاركة اتحادات نشر عالمية.

وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن مؤتمر الناشرين، الذي يقام للمرة الأولى في المملكة، سيناقش في جلسات حوارية تحديات النشر، وفرص الاستفادة من الثورة الرقمية، وقضايا أدب الجيل الجديد والشباب، إضافةً إلى كيفية تطوير أدوات جذب الأطفال إلى الكتاب الورقي والرقمي.

وتتضمن ندوات وجلسات المؤتمر محاور متعددة، منها: استعراض أفضل الممارسات العالمية لتوزيع الكتاب الورقي والرقمي، ونمو تقنيات الطباعة، وممرات آمنة لعبور الكتاب حدود البلدان، ومناقشة الوكالة الأدبية والفائدة منها، إلى جانب مناقشة قضية حفظ حقوق الملكية الفكرية للكاتب ولدار النشر، وإمكانية دفع الدول- خاصة في المنطقة العربية- نحو تشريع وحماية قوانين أكثر صرامة، بما فيها تعويضات عن طباعة عناوين ونشرها دون حيازة موافقات من الكاتب أو دار النشر.

ومن المقرر أن يقام مؤتمر الناشرين العرب بالتزامن مع معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة في دورة استثنائية ستقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل بمشاركة ما يزيد على 1000 دار نشر سعودية وعربية وعالمية. (وال _ الرياض) ا م

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