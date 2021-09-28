الهند: 18 ألفا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 ألفا و795 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ 201 يوم.

وبذلك يبلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد 33 مليونا و697 ألفا و581 حالة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن الوزارة، القول إنه تم تسجيل 179 حالة وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفاة يتم تسجيلها في البلاد منذ 19 آذار/مارس الماضي، عندما سجلت الهند 154 حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في الهند 447 ألفا و373 حالة.