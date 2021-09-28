ماكرون: قرار أستراليا بإلغاء صفقة الغواصات سيكون له تأثير محدود على فرنسا

أزمة الغواصات تشعل الخلافات بين فرنسا وأستراليا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات سيكون له تأثير محدود على فرنسا يقتصر على فقدان مئات الوظائف ، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وقال ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن اليونان ستشتري 3 فرقاطات فرنسية في إطار تحالف دفاعي جديد، مشيرا إلى أن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات النووية الفرنسية له تأثير محدود على اقتصاد بلاده.

وأضاف ماكرون أن أزمة الغواصات مع أستراليا لن تغيّر إستراتيجية فرنسا في منطقة الهندي-الهادئ، وفقا للعربية.

وأكد الزعيمان اليوناني والفرنسي اليوم الثلاثاء أن اليونان وقعت اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع إتاحة خيار لشراء فرقاطة رابعة.