قصف جوي مجهول غرب الفرات يدمر منصات صواريخ إيرانية

قصف جوي – أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأن استهدافا جويا مجهولا على غرب الفرات أسفر عن تدمير منصات صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، وإصابة 12 على الأقل من أفراد الفصائل الموالية لإيران.

وأشار المرصد السوري إلى أن الفصائل التابعة لإيران كانت قد نصبت منصات الصواريخ بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين، وفقا للعربية.

وكان المرصد قد أشار خلال الساعات الماضية إلى انفجارات عنيفة عند الحدود السورية – العراقية، قرب البوكمال، منطقة ميليشيات إيران بين سوريا والعراق، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، فيما لم تشر المعلومات الأولية إلى وقوع قتلى.