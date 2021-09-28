تفجير وسط مدينة غوتنبرغ السويدية.. وتضارب في الأنباء حول الأسباب

هزّ انفجارٌ قويٌ مدينة غوتنبرغ السويدية، صباح اليوم الثلاثاء؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة، ونقل ما لا يقل عن 16 آخرين إلى المشفى.

وقد وقع الانفجار في مبنى وسط منطقة سكنية؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى، قبل أن يصل رجال الإطفاء لإنقاذ من علق من الأهالي في المبنى.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية، ميكائيل دامبرغ، أن قوات الأمن تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لمعرفة خلفيات الانفجار.

وبينما اشتبهت خدمة الطوارئ في أن يكون السبب تسربًا في الغاز ضمن المبنى؛ أعلن المتحدث باسم شرطة المدينة أن هناك أسباباً “غير طبيعية” وراء الانفجار، ورجّج أن يكون أحدهم قد زرعَ جسماً متفجراً في المبنى.

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