رئيس المجلس الرئاسي يستقبل قائد القيادة العسكرية “أفريكوم”

طرابلس 28 سبتمبر 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “ستيفين تاونسند” والوفد المرافق له.

هذا وبحث سيادته خلال اللقاء؛ أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في مناطق الجنوب الليبي.

كما بحث الاجتماع الذي حضره سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا السيد “ريتشارد نورلاند”، ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه. (وال) ف م/ ر ت

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