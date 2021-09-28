وصول 686 مهاجرا إلى لامبيدوزا على متن سفينة صيد قديمة

قالت السلطات الإيطالية في جزيرة لامبيدوزا بمقاطعة صقلية إن 686 مهاجراً غير قانوني وصلوا إلى شواطئ الجزيرة في وقت متأخر من مساء الإثنين على متن سفينة صيد اعترضتهم قوارب الشرطة المالية على بعد 4 أميال من الساحل .

وأضافت السلطات الإيطالية أن من بين المهاجرين على السفينة نساء وأطفال من دول المغرب وسوريا ومصر وبنغلاديش ،مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى النقطة الساخنة التي تستضيف 1091 مهاجرا في حين أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 250 شخصا بعد إجراء الفحوصات الصحية وتحديد هويتهم .

ولفتت السلطات إلى أن عمليات الإنزال استمرت لعدة ساعات ، منوهة إلى أن وصول سفينة الصيد التي رجح المسؤولون انطلاقها من سواحل ليبيا سبقتها عمليات إنزال أخرى في جزيرة صقلية حيث بلغ عدد المهاجرين 119 مهاجرا .

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