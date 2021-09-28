الجيش اليمني يكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة شرقي البلاد

الجيش اليمني

أفادت مصادر عسكرية وميدانية يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة وذلك خلال معارك عنيفة في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة “اليمن الإخبارية”، إن جماعة الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأسلحة والأرواح في معركة حريب جنوبي مأرب، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت قرابة 17 ساعة متواصلة.

وأكدت المصادر فرار مقاتلي الجماعة من المواقع القتالية في الجبهة ذاتها وسط تقدم مستمر للجيش الوطني، وسيطرة القوات اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية على مواقع حاكمة في جبهة حريب من خلال هجوم معاكس وتغطية جوية مكثفة من الطيران الحربي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.