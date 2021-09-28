بعد انخفاض إصابات “كورونا”.. اليابان ترفع حالة الطوارئ الخميس

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، عن أن بلاده سترفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في جميع مناطق البلاد، بدءاً من الخميس ولأول مرة منذ ستة أشهر، بعد انخفاض عدد الإصابات والوفيات الجديدة.

وأكد “سوجا” في اجتماع لمجموعة العمل المعنية بفيروس “كورونا”، أن بلاده دخلت في مرحلة يمكن فيها تقديم الخدمات الطبية بطريقة مستقرة ،مرجعًا السبب في ذلك إلى التقدم في التلقيح واستخدام عقارات الأجسام المضادة.

وانخفضت الإصابات في اليابان من أكثر من 25 ألف إصابة في اليوم خلال شهر أغسطس، إلى 1.128 إصابة يوم الاثنين ،في حين أعلنت السلطات أن رفع القيود سيكون تدريجيًا مع بقاء بعض القيود على المطاعم والتجمعات الكبير لشهر إضافي.

وستصدر الحكومة اليابانية نظامًا للشهادات يُسمح بموجبه للمطاعم الحاصلة على الموافقة أن تبقى مفتوحة حتى التاسعة مساءً،إضافةً إلى إنهاء الحظر على الكحول في كل مكان، إلا في حالة رفض السلطات المحلية.

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