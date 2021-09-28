الدبيبة يبحث مع شركة أيني الإيطالية تعزيز نشاطها في ليبيا

طرابلس 28 سبتمبر 2021 ( وال )- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لمجموعة أيني الإيطالية ” كلاوديو ديسكالزي “، سُبل تعزيز نشاطهم في ليبيا، وذلك ضمن تنفيذ خطة عودة الحياة والتنمية في البلاد.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس؛ آفاق توسيع نشاط الشركة في ليبيا في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة بما يخدم رؤية الحكومة في استعادة عافية القطاع.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية خلق فرص عمل للقوى العاملة الليبية ضمن المشاريع المشتركة، للارتقاء بها . (وال)

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