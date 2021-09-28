إندونيسيا تسجل 2057 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا

كورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2057 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين إلى 4 ملايين و211 ألفا و460 إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا”، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 141 ألفا و709 حالات وفاة عقب تسجيل 124 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

كما تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد بلغ 4 ملايين و31 ألفا و99 متعافيا.