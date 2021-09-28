“أردوغان”: العلاقات مع واشنطن “ليست على ما يرام”

أفادت قناة “خبر ترك” التركية أن رجب أردوغان، سيجتمع مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، والتي من المقرر أن تُعقد خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر القادم.

ونقلت القناة عن “أردوغان” قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن “ليست على ما يرام”، مشيراً إلى حاجة البلديْن إلى تسوية للقضايا المتعلقة بشراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي “إس 400” من روسيا .

وأضاف أنه يتعيّن على الجانبيْن أن يتعاونا باعتبارهما صديقيْن، مستطردًا: “الاتجاه الحالي لا يبشر بخير” .

جديرٌ بالذكر أن واشنطن تعتبر أن صواريخ “إس 400” تمثّل تهديداً لطائراتها المقاتلة من طراز “إف 35” ونظم دفاع حلف الناتو ،حيث فرضت أمريكا عقوباتٍ على هيئة الصناعات الدفاعية التركية وبعض من مسؤولي الهيئة، في أعقاب حصول أنقرة على الدفعة الأولى من الصواريخ الروسية.

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