ليبيا نيوز

مصر تتيح التلقيح الفوري أمام المواطنين في مراكز الشباب

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن فتح أبواب 270 مركزاً من مراكز الشباب أمام المواطنين؛ للحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لتطعيم 4.5 مليون موظف حكومي وعامل في قطاع التعليم خلال شهريْن، إضافة إلى الطلاب الجامعيين.

ولقيت هذه الخطوة استحسان المواطنين، خصوصاً في ظلّ الازدحام، والضغط الحاصل على المستشفيات.

وتقوم مصر بإنتاج لقاح “ٍسينوفاك” محلياً، بالإضافة إلى تسلمها جرعات من لقاحات “أسترازينيكا وسينوفارم وسبوتنيك وجونسون آند جونسون”، ومن المتوقّع أن تستلم قريباً جرعاتٍ من لقاحات “فايزر ومودرنا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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