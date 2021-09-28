الاتحاد الأوروبي يُخصص 36.4 مليون يورو لمواجهة كوفيد-19 ودعم إصلاح الشرطة في مولدوفا

الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على منحة قدرها 36.4 مليون يورو لجمهورية مولدوفا لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ودعم إصلاح جهاز الشرطة.

وأكد مفوض شئون الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، عبر بيان صحفي نشرته المفوضية قبل قليل على موقعها الرسمي، صرف الأموال بالفعل يوم أمس خلال زيارة رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكو بوبيسكو إلى بروكسل.

وقال إن الاتحاد الأوروبي قدم هذا الدعم بعد أن استوفت جمهورية مولدوفا شروط الصرف، لا سيما إحرازها التقدم المنشود في أولويات الإصلاح الرئيسية في قطاع إنفاذ القانون وفي مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدوره بدعم الإصلاحات في مولدوفا، على النحو المعلن في خطة الانتعاش الاقتصادي لها، والمنشورة في 2 يونيو الماضي، مضيفا: “نتوقع أن تُساعد هذه الأموال جمهورية مولدوفا على تعزيز مرونة قطاعها الصحي ودعم عملية التعافي الاقتصادي وإصلاح قطاع إنفاذ القانون”.

وأشار البيان إلى أن مدفوعات اليوم تتكون، كجزء من حزمة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 600 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز الاستثمارات في مولدوفا ودعم التعافي من أزمة كوفيد-19 في البلاد، من تدابير مخصصة لدعم إصلاح الشرطة عبر تخصيص 21.4 مليون يورو، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال الرقمي من خلال برنامج مخصص لذلك.

كما تم وضع تدابير إضافية مثل إعانات البطالة والإعفاء الضريبي وتمديد فترة برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للمنتجين الزراعيين، من بين أمور أخرى.