“الأردن” تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد عقدٍ من توقفها

ذكرت مصادر حكومية أردنية، أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستَستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق، للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة خطواتٍ اتخذت مؤخراً بين حكومتيْ البلديْن؛ لتعزيز التجارة والاستثمار والنقل، من بينها قرار الأردن بإعادة فتح معبر “جابر” الحدودي مع سوريا، اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وتقود الأردن، منذ أسابيع، مبادرةً للتقريب بين وجهتيْ النظر الروسية والأمريكية بشأن إيجاد حلٍّ للأزمة السورية والانفتاح على دمشق، وكانت أولى بوادر هذا الانفتاح؛ السماح بنقل الغاز المصري، عبر الأراضي الأردنية والسورية، إلى لبنان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا