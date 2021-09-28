( 48 )  نائبًا يستنكرون تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأخيرة

طرابلس 28 سبتمبر 2021 ( وال ) عبّر 48 نائبًا بمجلس النواب عن استغرابهم من التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية روسيا ” سيرجي لافروف ” مؤخرًا؛ بأن تواجد القوات الروسية في ليبيا كان بطلب من البرلمان الليبي.

وأشار النواب – في بيان أصدروه تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إلى أن تصريحات ” لافروف “؛ جاءت متناقضة تمامًا مع تصريحات رئيسه ” فلاديمير بوتين “؛ في وقت سابق أنكر ونفى فيها وجود أي قوات تابعة لهم على الأراضي الليبية .

وأكد النواب بأنه لم يتم توجيه أي طلب بتدخل الروس، أو المطالبة بالاستعانة بأي قوات أجنبية؛ لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، ولم تتم مناقشة أو التصويت على ذلك تحت قبة البرلمان .

وشدد النواب في بيانهم على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورًا ودون قيد أو شرط.

وضم البيان أسماء النواب :

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