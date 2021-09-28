الأعرجي يؤكد استمرار دعم أمريكا للعراق بمجال مكافحة الإرهاب

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

أكد مستشار الأمن القومي بالعراق قاسم الأعرجي، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية بمجال مكافحة الإرهاب.

وبحث الأعرجي – خلال لقائه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وفقًا لقناة (السومرية الإخبارية)، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية بمجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتعزيز الاستقرار والحوار بالمنطقة.

وتناول الجانبان ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها بما يحقق تطلعات جميع العراقيين، وناقشا ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة، لعودة جميع النازحين إلى مدنهم وإنهاء هذا الملف الإنساني.