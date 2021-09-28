الجزائر تنتج لقاح سينوفاك الصيني للوقاية من كورونا

أعلنت السلطات الجزائرية عبر مكتب رئيس الوزراء، الثلاثاء، أنها ستبدأ في إنتاج لقاح “سينوفاك” للوقاية من فيروس “كورونا”، بالشراكة مع الصين؛ بهدف تلبية الطلب المحلي، وتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في منشورٍ له، إن الطاقة الإنتاجية تُقدّر بمليون جرعةٍ في شهر أكتوبر المقبل، ومليونيْن في نوفمبر، وثلاثة ملايين في ديسمبر ، على أن تصل إلى خمسة ملايين جرعة شهريًا، اعتبارًا من شهر يناير 2022.

يُذكر أن الجزائر كانت تستورد اللقاحات، وخاصةً “سينوفاك”، منذ أن بدأت الجائحة في مارس 2020، وتستهدف الحكومة تطعيم 70 % من السكان، البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وذكرت الحكومة أنه سيتم إنتاج لقاح “سينوفاك”، في مدينة قسنطينة الواقعة شرقي الجزائر، بالتعاون مع شركة صيدال الحكومية لصناعة الأدوية، كما تعتزم الجزائر أيضًا بدء إنتاج لقاح “سبوتنيك في” الروسي، بنهاية العام الجاري 2021 م.

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