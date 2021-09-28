مصر.. اعترافات للمتهم بغرق 11 مصريا في ليبيا

القاهرة 28 سبتمبر 2021 (وال) -نشر مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية المصرية فيديو، لاعترافات المتهم في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين في ليبيا.

وقال محمد محمود محمد إبراهيم الملقب بـ”أبو سمرة” صاحب المركب المنكوب، إنه من مواليد المنصورة 1988، ومتهم بغرق مركب كان على متنه (11) مصريا غرقوا في الحادث”.

وأضاف: “تعرفت على أشخاص قالوا لي إنهم يطلعوا أشخاص مصريين إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، فأمنت لهم (51 )شخصا وكان حجم المركب من (10 إلى 11) مترا”.

وأشار إلى أن “محركا من المحركات توقف وحاول كابتن المركب أن يعيد تشغيله، وعلم الركاب بالأمر، فأصيبوا بالهلع وتدافعوا مما أدى إلى اختلال توازن المركب وانقلابه ليغرق عدد منهم”.

وتابع: “في ذلك الوقت ألقى خفر سواحل الزاوية القبض عليهم، وتواصلت معهم وقالوا لي إن هناك (11) شخصا مفقودا منهم شخص توفي”.

ومن جهة أخرى، كشف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي أحد الناجين تفاصيل غرق المركب، وقال: “كنا نتعرض للإهانة والضرب أثناء الرحلة إلى إيطاليا”.

وأضاف: “كان يتم التعامل معنا على أساس أننا بضاعة يتم تحصيل أموال عليها فقط، وكنا بنركب فوق بعضنا في المركب أثناء رحلة السفر إلى إيطاليا، وتابع: خفر السواحل الليبي أنقذنا من الغرق”.

وأردف قوله: “تم التواصل مع السفارة المصرية في ليبيا وترتيب عودتنا إلى مصر”.(وال القاهرة) س خ

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