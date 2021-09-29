العراق: القبض على أحد العناصر الإرهابية شرق بغداد

الجيش العراقي – أرشيفية

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية شرق العاصمة بغداد.

وأفادت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، بأنه من ضمن الجهود الأمنية المستمرة في القضاء وملاحقة عصابات داعش الإرهابية وفرض سلطة القانون في البلاد، تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في منطقة النهروان الواقعة شرق العاصمة العراقية بغداد.

أشار البيان إلى أنه تم إحالة المتهم ، المطلوب للقضاء وفق المادة “4” إرهاب ، إلى الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، موضحا أن عملية إلقاء القبض تمت عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية بعملية تفتيش المنطقة والبحث عن المطلوبين وفق قاعدة البيانات الاستخباراتية”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، تدمير عجلتين ووكر تابعة لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن طيران الجيش العراقي تمكن من تدمير عجلتين ومضافة تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك.

تأتي هذه العمليات في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.