السجن مدى الحياة 6 مرات لقاتل الصحفيين بأمريكا

ماريلاند 28 سبتمبر 2021 (وال) -أصدرت محكمة في ولاية ماريلاند الأمريكية، حكما بالسجن مدى الحياة (6) مرات على جارود راموس، المدان بقتل (5) صحفيين، في صحيفة محلية عام 2018.

وأكدت النيابة العامة في ماريلاند أن المدان حكم عليه بالسجن مدى الحياة(5) مرات دون الحق في العفو عليه، إضافة إلى عقوبة أخرى بالسجن مدى الحياة، وعقوبة السجن (345) عاما في مختلف البنود من لائحة الاتهام.

وكان مثل هذا الحكم متوقعا في قضية راموس، حيث أقر في وقت سابق بعدد (22) جريمة من لائحة الاتهام، تعاقب بالسجن مدى الحياة.

يذكر أن جارود راموس، قبل الاعتداء كان يخوض مرافعات قضائية ضد الصحيفة ووجه تهديدات لصحفيين عاملين فيها.

واعتدى على مكتب صحيفة ( Capital Gazette) المحلية في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند يوم 28 يونيو عام 2018، وأطلق النار على العاملين فيه، مما أسفر عن مقتل (5) أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.(وال ماريلاند) س خ.

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