السني: التحدي أن يكون لليبيا رئيس شامل وليس شخصًا لديه رغبة في الانتقام

أكد طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن التحدي خلال الفترة القادمة في ليبيا أن يكون الرئيس القادم رئيسًا «شاملًا» وليس شخصًا لديه رغبة في الانتقام.

وقال «السني»، في مقابلة مع موقع «عرب نيوز»، رصدتها «الساعة 24» إنه “على الرغم من أن مجلس الرئاسة الجديد نجح في توحيد الهيئات التنفيذية المدنية، إلا أن الجيش لا يزال منقسما.

يخشى البعض أن يبدأ المنتصرون بالسلاح حربًا أخرى”، مواصلًا؛ “في غياب إطار دستوري واضح يحدد مسؤوليات رئيس جديد ، فمن يستطيع أن يضمن ألا يجد الليبيون أنفسهم في قبضة ديكتاتور آخر؟”.

وأضاف «السني» “هناك مجموعة من الناس لا يريدون أن يفقدوا سلطتهم اليوم، لذا فهم يناورون ويجدون أعذارًا لعدم إجراء الانتخابات”، معقبًا “وهناك أيضًا من يخشى فقدان السلطة من خلال وجود مكتب تنفيذي رفيع المستوى ، على شكل رئيس ، مما قد يؤدي إلى فقدان شعبيته”.

وأوضح «السني» أن “البعض يريد انتخابات برلمانية فقط ، ويعتقدون أن الخيار الأكثر أمانًا هو أن تكون الدولة مستقرة وإعطاء المزيد من الوقت للإطار الدستوري المطلوب تطويره”، مردفًا أن “هناك ليبيين على الأرض سئموا كل محاولات الماضي ويريدون أن يكون لليبيا كدولة فصل للسلطة”. وقال إن “التحدي في هذا الأخير هو أن يكون لديك رئيس «شامل»، وليس شخصًا لديه رغبة في الانتقام، لأن أولئك الذين لديهم طموحات ليكونوا رئيسًا ينتمون جميعًا إلى مجموعة معينة ، وهذا يخيف الناس”. وتساءل «السني» “ما هي البدائل التي لدينا اليوم؟” موضحًا “إذا قمت بتسمية جميع العقبات التي نواجهها اليوم ، فسيستنتج المرء أن مخاطر عدم إجراء الانتخابات عالية”.

وقال إنه “حتى لو تم المضي قدمًا ، فستظل التحديات قائمة – لكنها على الأقل توفر الأمل في التغيير ومستقبلًا أفضل”، مردفًا “من يظن أن الانتخابات ستحل كل مشاكل ليبيا فهو ساذج، لكن لدينا مريضا على مدى السنوات العشر الماضية ونحن نستخدم نفس الدواء”. وعقب؛ “الآن لدينا خيار دواء جديد على شكل انتخابات.

لسنا متأكدين من كيفية حدوث ذلك – إنها مخاطرة بنسبة 50/50. لكن مستوى معين من التمثيل الشرعي سوف يجعل الكرة تتدحرج “. في غضون ذلك ، قال «السني» ، إن “المصالحة الوطنية تظل أساس أي سلام دائم في ليبيا”، مشيرًا إلى أنه “منذ إنشاء المفوضية العليا للمصالحة وحتى إطلاق سراح بعض السجناء ، وإن كان ذلك بشكل رمزي ، كانت هناك خطوات في الاتجاه الصحيح”.

وشدد على أهمية “العدالة الانتقالية” كوسيلة نحو المصالحة الدائمة والشفاء الحقيقي للأمة، قائلًا: “لكي تكون هناك مصالحة وطنية شاملة ، يجب الكشف عن الحقيقة وإصدار الاعتذارات”. وعلى الرغم من اعترافه بأن مسؤولية المصالحة تقع في نهاية المطاف على عاتق الشعب الليبي نفسه ، إلا أن «السني» شكك في عدم وجود دعم دولي مفيد لهذه الجهود، منتقدًا الأمم المتحدة لتبنيها “نهجًا من أعلى إلى أسفل” في ليبيا ، والذي قال إنه “يقوض دور المجتمع المدني”.

وأردف «السني» “إذا تابعت كل الحوار الذي جرى ، فقد كانت كلها مناقشات تقنية تناولت التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية ، لكن لم يكن هناك مسار مصالحة وطنية”، مضيفًا “هناك أيضًا نقص في فهم السياق الليبي من قبل المجتمع الدولي”.

واستطرد قائلًا: “لكي تصبح ليبيا قصة نجاح، نحتاج إلى تبني نهج من أسفل إلى أعلى ، والعمل على المجتمع المدني ومحاولة الحصول على أفضل ما في الهيكل القبلي الذي يربط الليبيين معًا”. وبين أن “البعض حاول استخدام هيكلنا القبلي كوسيلة لتأجيج الحرب. لكن وجود القبائل ليس بالأمر السيئ. في الواقع ، أسميه المفتاح الذهبي ، والذي يمكن أن يقودنا إلى السلام إذا استخدمناه بشكل صحيح “.

وأكد «السني»، أن “الشمولية جانب مهم آخر للعملية”، مردفًا: “لم يتم تمثيل كل الأحزاب التي كانت لها سلطة فعلية على الأرض، وتم استبعاد العديد تمامًا ، مثل الموالين للنظام السابق”. وحذر من أن “هذا الإقصاء في أي مصالحة بعد الصراع هو أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها. إنه خطأ فادح “، معقبًا أن “الإقصاء يمكن أن يحدث أيضًا في شكل حكم مركزي، والذي يمكن ، على سبيل المثال ، أن يجعل الناس الذين يعيشون خارج طرابلس ، حيث يتركز جزء كبير من الثروة ، يشعرون بالاستبعاد”.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات ، إلا أن «السني» يعلق آماله على الجيل القادم من الشباب الليبي، حيث قال: “الأشخاص الوحيدون الذين سيحلون هذا هم شبابنا”، مردفًا “إنهم يتمتعون بصوت عالٍ وأكثر وعياً من شيوخهم. المشكلة هي أنهم ما زالوا يفتقرون إلى التنسيق والقيادة”. وتعليقًا على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية، أعرب «السني» عن أسفه لأن ليبيا أصبحت مكانًا “يموت فيه الأبرياء”، نفايًا في الوقت نفسه أي اتهام بممارسة التعذيب المنهجي. وناشد المجتمع الدولي مرة أخرى للمساعدة ” في جعل ليبيا مستقرة ليتم حل هذه القضايا”.

وقال: “نحن ضد مثل هذه الانتهاكات تمامًا ونعمل بجد لإصلاح النظام وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، لكن هناك فرقًا بين حكومة لا تهتم وأخرى تحاول حقًا ، وترى ذلك كأولوية ، لكنها موزعة مع كل التحديات المختلفة الأخرى ولديها مشاكل في الموارد. واعتبر «السني» أن “المشكلة تكمن في نفاق الغرب وعدم رغبته في إيجاد حل شامل لأزمة المهاجرين.

لا يمكنك إلقاء اللوم على بلد في حالة نزاع لما يحدث داخله عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين. المهاجرون الذين يأتون إلى ليبيا يهدفون إلى الاستمرار في الوصول إلى أوروبا. لا أحد يريد أن يعيش في جحيم الصراع ، هذا بديهي “.

واستنكر “المعايير المزدوجة” للمجتمع الدولي ، وقال: “إنهم يطلبون منا استيعاب هؤلاء المهاجرين عندما يعلمون أن مواردنا ضيقة للغاية، يطلبون منا إغلاق مراكز الاحتجاز لكنهم لم يخبرونا بما يجب فعله مع المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني ، أو أولئك الذين يتم القبض عليهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا”. معقبًا “إذا كنت تهتم حقًا بالمهاجرين ، فاتفق على حصة أيضًا واستقبل بعضًا منهم”.

وأكمل إن “البلدان الأكثر قوة مع ليبيا في هذه القضية هي نفسها التي تغلق أبوابها في وجه المهاجرين .

إحدى هذه الدول استقبلت حرفياً أربعة أو خمسة مهاجرين من بين الآلاف الذين يحاولون العبور”.

وختم قائلًا: “المشكلة أكبر: إنها منافسة الاتحاد الأوروبي بين الدول ، ونحن نعرف ذلك. تريد أن تلومنا، ولكن يجب أن تلوم نفسك أولاً”.