الأردن يسجل 1042 إصابة و6 وفيات بفيروس كورونا

كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسجيل 1042 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس (كورونا)، وتماثل 1116 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة – وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) – أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 821 ألفا و840 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و703 حالات، والشفاء إلى 798 ألفا و740 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و697 ألفا و313 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و262 ألفا و879 شخصا.