المغرب: تسجيل 1192 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، 1192 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة – في بيان اليوم الثلاثاء – أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 930 ألفًا و891 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و225 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1558 حالة تعافٍ ليبلغ إجمالي المتعافين 902 ألف و778 متعافيًا.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 19 ألفًا و208 فحوصات ليبلغ إجمالي الفحوصات التي تم إجراؤها 8 ملايين و740 ألفًا و592 فحصًا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب العام الماضي.