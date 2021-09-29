‏وزير الخارجية المغربي: نرغب في تفعيل التعاون مع موريتانيا خاصة بالمجال الاقتصادي

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

أكد وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة رغبة بلاده في تفعيل آليات التعاون مع موريتانيا خاصة في المجال الاقتصادي عن طريق تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وقال بوريطة – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقب مباحثات ثنائية جرت اليوم الثلاثاء إنه يتواصل باستمرار مع نظيره الموريتاني حول القضايا الثنائية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هناك علاقات تاريخية وطيدة تجمعهما وتحكمها توجيهات قائدي البلدين.

‏وأضاف أن أكثر من 60% من الطلبة الأجانب الذين يدرسون بالمغرب هم موريتانيون، وهذا دليل على أهمية البعد الإنساني في توطيد العلاقات بين البلدين.

‏وأوضح أن اللقاء بنظيره الموريتاني فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والاستحقاقات المقبلة وأهمها منتدى رجال الأعمال الذي سيعقد قريبًا بالتزامن مع اللجنة العليا المشتركة.